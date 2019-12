Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste brûlante se précise pour Edinson Cavani ?

Publié le 27 décembre 2019 à 10h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur de l’Atlético de Madrid avec qui il aurait déjà un accord, Edinson Cavani pourrait bien quitter le PSG cet hiver si l’on en croit les récents propos du club espagnol.

En début de semaine, la presse italienne lâchait une petite bombe en révélant que l’Atlético de Madrid et Edinson Cavani avaient déjà trouvé un accord sur les bases d’un contrat de trois ans. Le buteur uruguayen du PSG, engagé jusqu’en juin prochain avec le club de la capitale, serait même ciblé pour un transfert cet hiver puisque l’Atlético souhaite attirer d’urgence un numéro 9 d’envergure dans ses rangs comme l’a confirmé Gil Marin, son directeur général, sur les ondes de la Cadena Ser.

« Nous analyserons les opportunités »