PSG : Le coup de pression de Luis Enrique !

Samedi, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1 après la trêve internationale. Le club de la capitale a encore l’occasion de réaliser une grande saison, car il est engagé dans toutes les compétitions. Mais pour atteindre un tel objectif, Luis Enrique le sait, il aura besoin que tous ses joueurs soient concernés et pas seulement les titulaires.

Tout va pour le mieux pour le PSG. Le club de la capitale possède une immense avance en Ligue 1 et il aura d’ailleurs l’occasion d’être sacré champion dès ce week-end. Toutefois, les partenaires de Vitinha auront d’autres trophées à aller chercher, puisqu’ils sont encore en lice en Coupe de France et en Ligue des champions.

Luis Enrique aura besoin de tous ses joueurs

Forcément, la fin de saison sera intense pour le PSG et on peut s’attendre à ce qu’au fil des semaines Luis Enrique fasse de plus en plus tourner son effectif, notamment avant les gros matches. En conférence de presse, l’entraîneur parisien a d’ailleurs mis la pression sur ses joueurs en affirmant qu’il aura besoin de tout le monde jusqu’à la fin. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est évident que des compétitions sont plus importantes que d'autres. Je n’invente rien. Nous avons besoin surtout de tous les joueurs. C'est un message que j'envoie. Bien sûr que certains jouent plus. Dans notre groupe, il y a au moins 17 joueurs avec plus de 2.000 minutes de jeu. J'aimerais qu'il y en ait plus. »

Pas de statut avec Luis Enrique

Luis Enrique a quelques astuces pour garder tous ses joueurs motivés jusqu’à la fin de la saison. Avec l’entraîneur du PSG, il n’y a pas de statut et un joueur peut très bien être titulaire, puis remplaçant le match d’après. Ce qui compte le plus, c’est le collectif. « Je motive mes joueurs pour qu'ils n'aient jamais une pensée individuelle mais collective. Parfois, tu es celui qui marque le but, parfois le remplaçant. Tu dois être prêt pour aider l'équipe dans toutes les situations. »