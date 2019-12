Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola déterminé à doubler Zidane dans ce dossier à 180M€ ?

Publié le 28 décembre 2019 à 21h30 par B.C.

L'été prochain, le Real Madrid devrait se lancer sur les traces de Fabian Ruiz, mais Zinedine Zidane ne serait pas le seul séduit par l'international espagnol.

Grâce à ses excellentes prestations sous le maillot du Napoli, Fabian Ruiz suscite l'intérêt de plusieurs gros clubs européens, dont le Real Madrid et le FC Barcelone. D'ailleurs, les Merengue auraient une longueur d'avance sur leur rival puisque Fabian Ruiz, estimé à 180M€ par son club d'après la presse espagnole, disposerait d'ores et déjà d'un accord avec Florentino Pérez pour rejoindre la capitale espagnole l'été prochain, selon les informations d' OK Diario . Malgré ce gros avantage pour le Real Madrid, Pep Guardiola n'aurait pas baissé les bras.

Manchester City ne compte pas lâcher Fabian Ruiz