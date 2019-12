Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de se faire berner pour ce crack ?

Publié le 28 décembre 2019 à 21h15 par A.C.

Annoncé comme une des priorités de Leonardo au Paris Saint-Germain, Sandro Tonali se rapprocherait d'un cador européen.

C'est l'un des plus grands talents du football italien. A seulement 19 ans, Sandro Tonali est déjà très connu en Europe. Les cadors de Serie A se sont penchés sur son cas lorsqu'il évoluait en Serie B avec Brescia et désormais et c'est le cas de Leonardo, qui officiait la saison dernière au Milan AC. Désormais au Paris Saint-Germain, il n'aurait pas lâché l'affaire et souhaiterait toujours attirer le milieu défensif.

La Juventus avance à grands pas pour Tonali