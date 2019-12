Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier chaud de Leonardo pourrait tomber à l'eau...

Publié le 28 décembre 2019 à 18h15 par A.C.

Leonardo souhaiterait boucler un échange entre Emre Can et Leandro Paredes au cours du mercato estival, mais cela pourrait mal tourner.

Pas vraiment un pilier du Paris Saint-Germain depuis son arrivée l'hiver dernier, Leandro Paredes pourrait plier bagages. Leonardo l'aurait en effet proposé à la Juventus, en échange d'Emre Can. Le directeur sportif du PSG se montrerait toutefois particulièrement gourmand avec les Bianconeri . Il estimerait en effet que l'Argentin a une plus grande valeur sur le marché que l'Allemand et voudrait également Mattia De Sciglio en échange, qu'il a déjà essayé d'attirer au PSG cet été.

Leonardo trop gourmand pour la Juventus ?