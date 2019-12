Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un désaccord à 15M€ pour le départ de Leandro Paredes ?

Publié le 27 décembre 2019 à 18h45 par H.G.

Alors que la Juventus et le PSG discuteraient d’un éventuel échange entre Emre Can et Leandro Paredes, les négociations se heurteraient pour l’heure aux prétentions du club de la capitale pour laisser partir son joueur.

En dépit du fait que Leandro Paredes ait retrouvé des couleurs avec le PSG avant la trêve hivernale en enchaînant les matchs, l’Argentin pourrait quitter le club de la capitale cet hiver. En effet, Leonardo, qui serait intéressé par le profil d’Emre Can, discuterait avec la Juventus d’une éventuelle transaction permettant à l’Allemand de rejoindre le PSG tandis que Leandro Paredes ferait le chemin inverse. Et si l’Argentin verrait d’un bon œil la perspective de rejoindre les Bianconeri, les négociations entre les deux clubs seraient compliquées par les demandes du club de la capitale pour libérer son milieu de 25 ans.

Leonardo demande 15M€ + Emre Can pour lâcher Leandro Paredes

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, la Juventus proposerait au PSG un échange pur et simple entre Leandro Paredes et Emre Can. Cependant, cette proposition ne satisferait pas Leonardo, qui demanderait au moins 15M€ en plus d’Emre Can pour libérer Leandro Paredes. Reste à savoir si le club de la capitale acceptera de revoir ses prétentions à la baisse dans les prochaines semaines pour débloquer cette situation et ainsi accueillir Emre Can cet hiver, annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis un bon moment.