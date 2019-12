Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau scénario pour cette priorité de Leonardo ?

Publié le 28 décembre 2019 à 5h15 par T.M.

Alors que la priorité de l’hiver de Leonardo se nommerait Emre Can, un nouveau scénario a été évoqué pour voir l’Allemand poser ses valises au PSG.

Plus que quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal. Et du côté du PSG, Leonardo serait visiblement décidé à recruter un nouveau milieu de terrain, avec comme priorité le joueur de la Juventus, Emre Can. Ces derniers jours, ce dossier a pris de l’ampleur et du côté de l’Italie, on ne cesse de répéter que l’Allemand pourrait bien débarquer au PSG dans le cadre d’un échange avec Leandro Paredes. Toutefois, à en croire les dernières informations en provenance de l’autre côté des Alpes, cette affaire ne devrait pas se résoudre sous la forme d’un simple échange.

Leonardo veut aussi de l’argent

Ce vendredi, Nicolo Schira, journaliste italien, annonce que Leonardo ne serait visiblement pas intéressé par un simple échange avec la Juventus entre Emre Can et Leandro Paredes. Le directeur sportif du PSG aimerait également qu’une somme d’argent soit présente en plus de l’Allemand, espérant récupérer 15M€ dans l’affaire. La Vieille Dame cédera-t-elle à cette demande ? Réponse en janvier.