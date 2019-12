Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 30M€ ?

Publié le 27 décembre 2019 à 11h15 par La rédaction

En difficulté à la Juve, Emre Can est pisté par le Paris Saint-Germain. Plusieurs solutions sont envisagées, dont un transfert sec qui serait alors fixé à 30M€.

Pourtant prometteur lors de ses années à Liverpool, Emre Can se morfond à la Juve avec un temps de jeu famélique. De nombreux clubs seraient intéressés par son profil, le PSG en tête. Mais la Juventus pourrait être gourmande si les négociations se tournent vers un transfert sec. D'autres solutions seraient également envisagées comme un échange entre Leandro Paredes et Erme Can. Mais du côté du PSG, certains estiment cette solution comme étant désavantageuse.

Pour la Juve, Emre Can vaut 30M€