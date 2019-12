Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup hallucinant tenté par Leonardo avec Paredes ?

Publié le 28 décembre 2019 à 13h15 par A.C.

Leonardo aurait l'intention de faire d'une pierre deux coups avec le possible départ de Leandro Paredes du Paris Saint-Germain.

Arrivé l'hiver dernier pour la modique somme de 47M€, Leandro Paredes pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. La presse italienne évoque en effet depuis plusieurs semaines des discussion entre Leonardo et la Juventus afin de boucler un échange entre l'Argentin et Emre Can, qui joue très peu avec Maurizio Sarri. Le directeur sportif du PSG semble toutefois avoir un plan beaucoup plus ambitieux.

Leonardo veut De Sciglio et Emre Can pour Paredes