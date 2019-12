Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler son premier coup hivernal ?

Publié le 28 décembre 2019 à 12h15 par A.C.

Il ne manquerait plus grand chose pour que Leonardo puisse accueillir emre Can au Paris Saint-Germain.

Déjà approché cet été, Emre Can pourrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver. Le milieu joue très peu à la Juventus et le fait de ne pas avoir été inscrit en Ligue des Champions semble l'avoir profondément affecté, au point d'envisager sérieusement un départ. Leonardo entretient des bonnes relations avec les dirigeants bianconeri et discuterait avec eux depuis plusieurs semaines, afin de boucler un échange entre l'Allemand et Leandro Paredes.

Paratici attendrait le feu vert de Leonardo pour l'échange Can-Paredes