Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo attendue dans ce dossier XXL ?

Publié le 27 décembre 2019 à 13h15 par A.D.

Emre Can et Leandro Paredes seraient ouvert à l’idée d’un échange cet hiver. La Juventus n’attendrait qu’une offre concrète du PSG pour finaliser au plus vite cette opération.

La Juventus attendrait un signe de Leonardo. Peu satisfait par Leandro Paredes, le directeur sportif du PSG songerait à s’en séparer cet hiver. Pour le remplacer, l'ancien du Milan AC voudrait se jeter sur Emre Can cet hiver. Alors que la Juventus apprécierait le profil de Leandro Paredes, un échange avec l’international allemand aurait été discuté entre les deux clubs. Et selon les informations de Tuttosport , tous les feux seraient au vert pour ce dossier.

La Juve attendrait une offre de Leonardo ?