Mercato - Real Madrid : Zidane encore loin du compte dans ce dossier à 180M€ ?

Publié le 28 décembre 2019 à 18h30 par B.C.

Dans le viseur du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Fabian Ruiz devrait rapidement être approché par Aurelio De Laurentiis afin de signer une prolongation avec le Napoli.

Pisté par le Real Madrid depuis plusieurs années, Fabian Ruiz se rapprocherait de la capitale espagnole. Selon les dernières informations d' OK Diario , le milieu de terrain du Napoli serait la grande priorité du club merengue en vue du prochain mercato estival, et cet intérêt séduirait le principal intéressé. En effet, Fabian Ruiz aurait d'ores et déjà donné son accord à Florentino Pérez pour rejoindre le Real Madrid en 2020, mais le Napoli n'aurait pas perdu tout espoir.

De Laurentiis veut toujours prolonger Fabian Ruiz