Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à relancer ce dossier à 100M€ ?

Publié le 28 décembre 2019 à 17h45 par B.C.

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années, Ferran Torres resterait toujours sur les tablettes du club merengue, qui prévoirait de passer à l'action avant la fin de son contrat avec le FC Valence.

À 19 ans, Ferran Torres semble déjà faire l'unanimité au sein des grands clubs espagnols. En effet, le FC Barcelone et le Real Madrid ont tenté à maintes reprises d'enrôler l'ailier du FC Valence, sans jamais parvenir à leurs fins. L'international espoir et son entourage ont voulu rester chez les Blanquinegros afin de ne pas brûler les étapes, mais avec un contrat courant jusqu'en 2021, son avenir va rapidement revenir au cœur de l'actualité, d'autant que les cadors n'auraient pas lâché l'affaire.

Le Real Madrid n'aurait pas oublié Ferran Torres