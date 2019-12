Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie trouvée pour Kurzawa... grâce à Icardi ?

Publié le 29 décembre 2019 à 22h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris saint-Germain en juin prochain, Layvin Kurzawa pourrait être inséré dans les discussions avec l'Inter autour de Mauro Icardi.

Quel avenir pour Layvin Kurzawa ? Arrivé avec l'étiquette de grand espoir, le latéral gauche ne semble plus vraiment rentrer dans les plans de Thomas Tuchel et tout porte à croire qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Son avenir pourrait s'écrire en Italie, puisque si la Juventus semble avoir tourné le dos au joueur du PSG, du côté de l'Inter on garderait un œil sur lui.

Kurzawa inséré dans les négociations autour d'Icardi ?