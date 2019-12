Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club étranger déterminé à recruter Kurzawa ?

Publié le 29 décembre 2019 à 17h15 par La rédaction

En grande difficulté au PSG, Layvin Kurzawa pourrait faire ses valises cet hiver. L'inter, qui serait en recherche d'un latéral gauche, pourrait se rabattre sur le Parisien.

À six mois de la fin de son contrat, Layvin Kurzawa n'entrevoit surement pas son avenir au PSG. Relégué 3ème latéral gauche dans l'esprit de Thomas Tuchel, Kurzawa ne devrait pas pouvoir convaincre ses dirigeants de le prolonger. Ces derniers souhaiteraient d'ailleurs se débarrasser du latéral, si possible cet hiver. Et un grand club italien pourrait être volontaire pour accueillir Kurzawa.

L'Inter penserait à Layvin Kurzawa comme alternative à Marcos Alonso