Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle étape décisive pour le recrutement de Lucas Paqueta ?

Publié le 29 décembre 2019 à 16h45 par J.-G.D.

Au courant des intentions de Leonardo pour Lucas Paqueta, le Milan AC serait dans l'attente d'une offre du directeur sportif du PSG ce dimanche.

Passé par le Milan AC en tant que joueur, entraîneur et dirigeant, Leonardo souhaiterait faire ses emplettes dans son ancien club. En effet, le directeur sportif du PSG ciblerait le profil de Lucas Paqueta en vue du mercato hivernal. Le Brésilien aurait ainsi bougé ses pions auprès des Lombards en proposant 10M€, plus Julian Draxler, pour parvenir à ses fins. Le PSG et Milan négocieraient ainsi pour un éventuel transfert de Paqueta à Paris cet hiver. Tout devrait s'accélérer ce dimanche. Explications...

Le Milan AC attendrait une proposition du PSG