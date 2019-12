Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Leonardo… Neymar pourrait prendre une décision radicale !

Publié le 29 décembre 2019 à 15h15 par A.M.

Bien décidé à rejoindre le FC Barcelone, Neymar serait prêt à repousser les avances du Real Madrid, mais également celles du PSG où une prolongation était pourtant envisagée.

Neymar n’a visiblement pas oublié ses velléités de départ. Tout l’été, le Brésilien a tenté de quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone. En vain, les deux clubs n’ayant jamais réussi à tomber d’accord d’un point de vue financier malgré les multiples offres du Barça. Malgré tout, le numéro 10 de la Seleçao n’a pas abandonné l’idée de revenir en Catalogne.

Neymar veut recaler le Real et le PSG