Mercato - PSG : Neymar ferait le forcing auprès du vestiaire du Barça !

Publié le 29 décembre 2019 à 14h15 par A.M.

Bien décidé à retourner au FC Barcelone, Neymar profite de ses bonnes relations au sein du vestiaire catalan afin de préparer son retour.

Quelques mois après la fin du feuilleton Neymar, les velléités de départ du Brésilien seraient toujours présentes. En effet, le numéro 10 de la Seleçao semble toujours décidé à quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone. Il l’aurait d’ailleurs annoncé à Lionel Messi et Luis Suarez, ses deux anciens complices de l’attaque du Barça. Mais pas seulement.

Neymar maintient le contact avec plusieurs joueurs du Barça