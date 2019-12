Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça partait battu d’avance pour Neymar…

Publié le 29 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Durant l’été, le FC Barcelone n’a pas réussi à acter le retour de Neymar. Une issue que le club catalan connaissait avant même de se lancer pour la star du PSG.

Le feuilleton Neymar aura animé le dernier mercato estival. Après 2 ans au PSG, le Brésilien souhaitait faire ses valises avec comme objectif de retrouver le FC Barcelone. Toutefois, faute de liquidités nécessaires et d’accord avec Leonardo, le club catalan n’a pu réaliser le souhait de son ancien joueur. Neymar est donc parti pour une 3ème saison au PSG. Mais cet échec n’a pas vraiment dû étonner le Barça…

Le Barça savait !