Mercato - PSG : Ter Stegen, Navas… Quel doit être le gardien du PSG la saison prochaine ?

Publié le 29 décembre 2019 à 8h00 par La rédaction

Malgré l’arrivée de Keylor Navas, le dossier des gardiens semble toujours ouvert au PSG. Qui doit alors être le numéro 1 la saison prochaine ?

Cela faisait de très longs mois que le PSG se cherchait un gardien de nom. Cela a été réalisé durant l’été avec l’arrivée de Keylor Navas. Un choix judicieux de Leonardo puisque l’ancien du Real Madrid a déjà fait des miracles sur sa ligne. Les problèmes des gardiens auraient donc pu disparaitre au PSG, mais cela serait loin d’être le cas. Malgré l’arrivée du Costaricien, les rumeurs sont toujours nombreuses et cela pose forcément la question du gardien numéro 1 la saison prochaine.

Le gros coup Ter Stegen ?