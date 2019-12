Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pastore lâche une grosse confidence sur le retour de Leonardo !

Publié le 29 décembre 2019 à 19h45 par G.d.S.S.

Ancien protégé de Leonardo qui l’avait fait venir au PSG en 2011, Javier Pastore se livre sans détour sur le retour du directeur brésilien dans la capitale cet été.

Javier Pastore, qui était la première grande recrue de l’ère QSI au PSG en 2011 (42M€), avait été attiré par Leonardo qui l’avait fait venir de Palerme. D’ailleurs, le meneur de jeu argentin de l’AS Rome semble avoir gardé un lien très particulier avec son ancien dirigeant, et Pastore a d’ailleurs confié au micro de Téléfoot qu’il avait contacté Leonardo au moment des premières spéculations sur son retour au PSG l’été dernier.

« Je l’ai appelé au moment des rumeurs »