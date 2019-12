Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Mourinho sur l’avenir d’Eriksen !

Publié le 29 décembre 2019 à 13h45 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur le futur de Christian Eriksen, notamment pisté par le PSG, José Mourinho botte en touche.

Nommé sur le banc de Tottenham en novembre, José Mourinho s’attarderait sur l’avenir de Christian Eriksen. Le technicien portugais ferait tout son possible afin de prolonger le Danois, ce dernier étant en fin de contrat en juin prochain. Le Special One l’admettait récemment : « La seule chose que je vais vous dire à propos d’Eriksen, c’est que j’aimerais qu’il signe un nouveau contrat. Je ne vais rien vous dire d’autre que cela ». Le PSG et les autres prétendants d'Eriksen sont donc prévenus des intentions de Mourinho. Ce dernier en remet d'ailleurs une couche après le match nul des Spurs face à Norwich samedi (2-2).

« Je ne veux pas parler de sa situation »