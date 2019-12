Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le nouveau chouchou de Zidane fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2019 à 9h30 par A.M.

Alors que le Real Madrid s’est affaibli quantitativement dans l’entrejeu, Federico Valverde en a profité pour s’imposer sous les ordres de Zinedine Zidane.

Cet été, le Real Madrid a réalisé un mercato très actif, sans toutefois se renforcer dans l’entrejeu. Il faut dire que Zinedine Zidane voulait absolument recruter Paul Pogba et a même refusé Donny Van de Beek et Christian Eriksen. Dans le même temps, Dani Ceballos a été prêté à Arsenal. Résultat, Zidane s’est retrouvé avec son trio habituel composé de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Et alors qu’il partait dans le rôle de doublure de ce trio, Federico Valverde s’est finalement imposé comme un titulaire indiscutable.

Valverde jure fidélité au Real Madrid