Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane attend l’arrivée d’une grande star pour 2020 !

Publié le 29 décembre 2019 à 3h15 par G.d.S.S.

Depuis l’été dernier, Zinedine Zidane semble déterminé à recruter Paul Pogba au Real Madrid. Et il n’en démordrait pas pour l’année 2020…

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a lâché plus de 300M€ sur le marché des transferts avec les recrutements d’Eden Hazard, Luka Jovic, Rodrygo, Ferland Mendy ou encore Eder Militao. Et malgré ce mercato XXL, Zinedine Zidane en demandait encore plus et aurait tout fait pour boucler l’arrivée de Paul Pogba en provenance de Manchester United. L’entraîneur du Real Madrid n’aurait d’ailleurs pas abandonné cette idée.

Zidane attendrait Pogba en 2020

Comme l’a révélé AS samedi, Zidane attendrait toujours l’arrivée de Paul Pogba au Real Madrid, et l’entraîneur français voudrait enfin boucler cette opération pour 2020. Il serait persuadé que le milieu de terrain de l’équipe de France et de Manchester United serait le renfort idéal pour compléter son entrejeu et ainsi optimiser l’effectif du Real Madrid. Affaire à suivre…