Mercato - Real Madrid : Zidane prépare le retour de Martin Odegaard !

Publié le 29 décembre 2019 à 6h15 par T.M.

Alors qu’il serait acté que Martin Odegaard reviendra au Real Madrid la saison prochaine, les Merengue se prépareraient pour accueillir le Norvégien.

Très tôt, le Real Madrid avait perçu le talent de Martin Odegaard. Toutefois, le Norvégien a mis du temps avant d’éclore, mais cette saison et celle de l’explosion pour le milieu de terrain de 21 ans. Prêté à la Real Sociedad, Odegaard rayonne avec les Basques. Des performances qui ne passent pas inaperçues, notamment auprès du Real Madrid. Alors que le prêt était prévu pour 2 saisons avec la Real Sociedad, la Casa Blanca entendrait y mettre fin dès la fin de cet exercice.

Une place va se libérer pour Odegaard !

Martin Odegaard pourrait donc enfin avoir sa chance de se montrer avec le maillot du Real Madrid. Et les Merengue voudraient mettre le Norvégien dans les meilleures conditions. Pour cela, Gareth Bale devrait être poussé vers la sortie afin de faire une place au joueur de 21 ans, Au Real Madrid, on souhaite ainsi construire l’avenir avec Odegaard. Et l’avenir se préparerait dès maintenant…