Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale victime désignée du retour d’Odegaard ?

Publié le 28 décembre 2019 à 22h00 par T.M.

Au Real Madrid, on aurait déjà acté le retour de Martin Odegaard l’été prochain. Un choix devrait mettre fin à l’aventure de Gareth Bale chez les Merengue.

Recruté par le Real Madrid à ses 15 ans, Martin Odegaard explose enfin. En effet, le Norvégien brille actuellement sous les couleurs de la Real Sociedad, où il a été prêté par les Merengue à l’été pour deux saisons. Toutefois, le milieu de terrain ne devrait pas s’éterniser chez les Basques. En effet, depuis le début de la saison, Odegaard impressionne par ses performances. De quoi convaincre le Real Madrid de rapatrier le joueur de 21 ans, un an avant l’échéance de son prêt. Et au sein de la Casa Blanca, on préparerait déjà le terrain.

La place de Bale pour Odegaard ?