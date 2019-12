Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un nouvel argument dans le dossier Odegaard !

Publié le 28 décembre 2019 à 8h30 par La rédaction

Martin Odegaard pourrait revenir au Real Madrid à la fin de la saison. Et afin de compenser ce départ, le club madrilène envisagerait de prêter Alvaro Odriozola à la Real Sociedad.

Martin Odegaard connait une progression fulgurante cette saison. Après plusieurs prêts, le Norvégien, arrivé à 15 ans en Espagne, semble enfin exploser au plus haut niveau à la Real Sociedad. Le Norvégien, prêté par le Real Madrid deux ans, réalise des prestations de haute volée depuis le début de la saison. Des performances qui ne laisseraient pas insensible Florentino Perez qui aurait déjà pris la décision de rapatrier Odegaard en juin prochain. Et selon Ok Diario , afin de faciliter un retour du Norvégien à la Casa Blanca , le Real Madrid envisagerait de prêter Tafekusa Kubo (18 ans) à la Real Sociedad. Mais le « Messi japonais » ne serait pas le seul joueur concerné par un départ vers San Sebastian.

Alvaro Odriozola vers la Real Sociedad ?