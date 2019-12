Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane au coeur de l'avenir de Martin Odegaard ?

Publié le 28 décembre 2019 à 0h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid aimerait récupérer Martin Odegaard pour la saison prochaine, le club madrilène pourrait se servir de Takefusa Kubo comme monnaie d’échange afin de satisfaire la Real Sociedad.

Si le nom de Martin Odegaard avait un temps disparu des radars, il fait désormais son retour au premier plan depuis un an et demi. En effet, après un prêt très concluant la saison dernière au Vitesse Arnhem en Eredivisie, celui qui avait rejoint le Real Madrid à seulement 15 ans a été prêté pour deux ans à la Real Sociedad par les Merengue . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Norvégien n’a pas mis longtemps à s’adapter à la Liga. En effet, Martin Odegaard s’est imposé comme le maître à jouer de La Real , se payant même le luxe d’être nommé meilleur joueur du championnat espagnol en septembre. Logiquement, les performances du milieu offensif de 21 ans ne passeraient pas inaperçues du côté du Real Madrid, qui compterait d’ores et déjà le rapatrier à l’issue de l’exercice actuel, au grand désarroi de la Real Sociedad. Mais la Casa Blanca pourrait avoir trouvé une solution afin de satisfaire le club basque, et Takefusa Kubo serait la clé de ce projet.

Take Kubo à la Real Sociedad en échange de Martin Odegaard ?