Mercato - Real Madrid : Un départ se profilerait pour cet indésirable de Zidane

Publié le 28 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Cet hiver, le Real Madrid devrait se concentrer pour dégraisser l’effectif de Zinedine Zidane. Et un départ se préciserait un peu plus chaque jour…

Après avoir dépensé plus de 300M€ durant l’été, le Real Madrid doit désormais équilibrer ses comptes. En effet, il manquerait actuellement 200M€ dans les caisses merengue. L’hiver de Madrid devrait donc être animé par de nombreuses ventes et plusieurs départs au sein de l’effectif de Zinedine Zidane. Le mois de janvier devrait ainsi être mouvementé et avant même l’ouverture du mercato hivernal, un dossier serait en passe d’être bouclé.

La porte de sortie pour Mariano Diaz ?

Et c’est Mariano Diaz qui pourrait être le premier à quitter le Real Madrid en janvier. Clairement pas dans les plans de Zinedine Zidane depuis le début de la saison, l’ancien de l’OL devrait prendre la porte en janvier. En Italie, on assure d’ailleurs qu’un accord pour un prêt à l’AS Rome serait imminent. N’ayant pas de temps de jeu au Real Madrid, Mariano aurait donc l’occasion de se relancer de l’autre côté des Pyrénées.