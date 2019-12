Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur un départ de Cavani !

Publié le 28 décembre 2019 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il serait tombé d'accord avec l'Atlético de Madrid, Edinson Cavani a visiblement toutes les qualités pour réussir avec les Colchoneros si l'on en croit Diego Forlan.

Sous contrat jusqu'en juin prochain au PSG, Edinson Cavani semble plus que jamais sur le départ. Le Matador serait même d'ores et déjà tombé d'accord avec l'Atlético de Madrid et un départ cet hiver n'est pas à exclure. D'ailleurs, Pablo Sarabia semblait convaincu que l'Uruguayen s'imposerait sans problème avec les Colchoneros : « Edinson Cavani s’intègrerait bien à l’Atlético de Madrid. C’est un très grand attaquant et un guerrier ».

Forlan valide la piste Altético pour Cavani