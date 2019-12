Foot - Mercato - OL

Mercato : Un club pourrait frapper fort à l’OM et au PSG !

Publié le 28 décembre 2019 à 4h00 par A.M.

Fort d'un nouveau projet ambitieux, le Hertha Berlin devrait dynamiter le mercato d'hiver. Et même à l'OM et au PSG on n'est pas à l'abri de la nouvelle puissance financière du club de la capitale allemande.

L'agitateur du prochain mercato d'hiver n'est peut-être pas celui qu'on attend. En effet, le Hertha Berlin pourrait bien être la surprise du mois de janvier. En effet, le club de la capitale allemande a récemment été racheté par le richissime investisseur allemand Lars Windhorst qui a assuré être prêt à investir 200M€ pour renforcer l'effectif de Jürgen Klinsmann, arrivé sur le banc berlinois il y a un mois pour succéder à Ante Covic après un début de saison catastrophique. Et le Hertha pourrait bien aller piocher en Ligue 1.

Le Hertha vise Strootman et Draxler