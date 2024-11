Le Real Madrid hallucine avec Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé rencontre de grosses difficultés depuis son arrivée au Real Madrid. Inexistant dans le jeu, le Français est en plus de cela pas très décisif. Nombreux sont ceux qui doutent de la réussite de son passage en Espagne mais du côté du club, on y croit encore. En effet, le staff serait impressionné par les qualités de l'ancien joueur du PSG.

Tout le monde ne parle que de lui. En difficulté depuis le début de la saison, Kylian Mbappé ne vit pas le rêve tant attendu au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France est en pleine crise de confiance et traverse la période la plus délicate de sa carrière. Malgré tout, le Real croit énormément en lui.

Mbappé s'entraine avec sérieux

S'il ne parvient pas encore à faire la différence en match, Kylian Mbappé surprend à l'entrainement. Malgré un début de saison en demi-teinte, Kylian Mbappé est loin de se laisser abattre. Conscient des attentes colossales qui entourent son transfert au Real Madrid, l’attaquant français ne ménage pas ses efforts pour faire basculer la tendance comme l'indique L'Equipe. En coulisses, son engagement quotidien et sa soif de progression captivent l’attention du staff madrilène.

Le staff impressionné par Mbappé

Les séances d’entraînement révèlent un joueur acharné, dont les accélérations foudroyantes, les dribbles déroutants et l’efficacité devant le but impressionnent jour après jour selon L'Equipe. L’encadrement technique, optimiste, préfère mettre en avant les signaux positifs : Mbappé montre une assimilation croissante de son rôle d’attaquant axial, affine ses automatismes avec ses coéquipiers et multiplie les occasions. Si la frustration de Mbappé est palpable, sa volonté de s'imposer comme l’un des leaders offensifs du club merengue inspire confiance. « Il n'a pas besoin de travailler offensivement. Tous les grands attaquants souffrent de mauvaises séries. Ce n'est qu'une question de temps. Je le vois tranquille, motivé et heureux de s'entraîner. Il a des qualités hors du commun et tôt ou tard, il va les montrer », confiait Carlo Ancelotti samedi. La confiance règne au Real Madrid pour Mbappé.