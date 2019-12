Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - Officiel : Jardim est remplacé par Moreno !

Publié le 28 décembre 2019 à 21h34 par T.M. mis à jour le 28 décembre 2019 à 21h36

Comme annoncé ces dernières heures, Leonardo Jardim a été remercié par l’AS Monaco.

Sur le banc de l’AS Monaco, Leonardo Jardim était en grand danger. Finalement, le verdict a été rendu ce samedi soir. En effet, le club de la Principauté a annoncé la fin de sa collaboration avec le Portugais. C’est la deuxième fois qu’il se fait d’ailleurs virer. Et Monaco a également officialisé celui qui remplacera Jardim sur le banc de touche. Et ce rôle a ainsi été confié à Robert Moreno, ancien sélectionneur de l’Espagne. Le technicien de 42 ans s’est engagé jusqu’en 2022.