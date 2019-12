Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations de taille sur une piste chaude de Leonardo !

Publié le 29 décembre 2019 à 16h15 par J.-G.D.

Conscient de l’intérêt que lui porte le PSG, Emre Can, milieu de terrain de la Juventus, serait finalement disposé à rejoindre le club de la capitale.

Un an seulement après son arrivée, Leandro Paredes pourrait déjà quitter le PSG. Le milieu de terrain argentin figurerait ainsi sur les tablettes de la Juventus. Une aubaine pour Leonardo, désireux d’aller piocher chez la Vieille Dame . Le directeur sportif parisien pourrait se servir de Paredes comme monnaie d’échange dans le cadre des transferts de Mattia De Sciglio et d’Emre Can cet hiver. Le dernier cité reste donc une piste privilégiée par le PSG, suite à son échec pendant le mercato estival. Et tout porte à croire que Can ne fermerait plus la porte au club de la capitale.

Emre Can prêt à s’envoler vers Paris ?