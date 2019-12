Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste défensive de Leonardo se confirme très sérieusement !

Publié le 28 décembre 2019 à 11h15 par J.-G.D.

Tombé sous le charme de Mattia De Sciglio, Leonardo, directeur sportif du PSG, n’aurait jamais abandonné la piste menant au latéral droit de la Juventus.

Le poste de latéral droit reste donc une priorité aux yeux de Leonardo. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait coché le profil de Mattia De Sciglio ces dernières semaines. Une volonté pour le dirigeant parisien d’apporter une nouvelle recrue dans le couloir de la défense, souvent décimé par les blessures. L'international italien dispose d'une belle porte de sortie pour la suite de sa carrière. Et l'intérêt du PSG se confirme assez sérieusement...

Le PSG très intéressé par De Sciglio ?