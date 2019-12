Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, PSG... Cette énorme sortie sur l'avenir de Neymar !

Publié le 28 décembre 2019 à 8h45 par B.C.

Alors que Neymar a régulièrement été la cible des critiques depuis son arrivée au PSG, une journaliste brésilienne est revenu sur les envies d'ailleurs de l'attaquant.

Recruté par le PSG en 2017, Neymar devait être le joueur faisant passer un cap au club de la capitale, mais tout ne se passe pas comme prévu pour l'international brésilien. En proie à de nombreuses blessures, Neymar n'a pas arrangé son cas auprès des supporters en faisant le forcing pour retourner au FC Barcelone, sans succès. Si l'attaquant semble en jambe depuis quelques semaines, la suite de la saison s'annonce décisive si le joueur de 27 ans ne veut pas être considéré comme l'un des plus grands flops de l'histoire du PSG. A l'occasion de la sortie de son ouvrage consacré aux liens entre le Brésil et Paris, Adriana Brandao, journaliste à RFI , est revenue sur l'histoire d'amour compliquée qui lie Neymar aux supporters du PSG et selon elle, l'ancien du Barça souhaite toujours faire son retour en Catalogne.

« Il veut désormais rentrer en Espagne »