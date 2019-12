Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar a pris une décision fracassante pour 2020 !

Publié le 27 décembre 2019 à 7h45 par B.C.

Conscient d'avoir vécu une année 2019 cauchemardesque, Neymar aurait décidé de reprendre sa vie de footballeur en main selon des proches de la star du PSG. Explications.

À 27 ans, Neymar a sans nul doute connu la pire année de sa carrière, voire de sa vie. Outre les multiples rebondissements liés à ses envies de départ l'été dernier et à l'accusation de viol dont il a fait l'objet, l'international brésilien a surtout été en proie à de nombreux pépins physiques. En effet, Neymar s'est de nouveau blessé au cinquième métatarsien du pied droit en janvier dernier, avant d'être victime d'une rupture ligamentaire de la cheville droite en juin, puis d'un claquage tendineux avec sa sélection en octobre. Ajouté à cela sa mise à l'écart en août en attendant que sa situation soit clarifiée avec le PSG, Neymar a donc raté 29 matches avec son club en 2019. Des statistiques inquiétantes qui l'ont notamment écarté de la liste des 30 au Ballon d'Or cette année alors que le Brésilien avait justement rejoint le PSG avec cet objectif en tête. Pour sortir de ce cauchemar, Neymar aurait ainsi décidé de prendre les choses en main.

Neymar serait déterminé pour 2020