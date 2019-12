Foot - PSG

PSG : Sarabia sous le charme de Kylian Mbappé !

Publié le 24 décembre 2019 à 11h50 par H.G. mis à jour le 24 décembre 2019 à 11h52

Alors qu’il est arrivé au PSG cet été, Pablo Sarabia a confié que le joueur parisien qui l’impressionnait le plus était Kylian Mbappé.