Mercato - PSG : Fernandinho répond à Mahrez pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2019 à 12h45 par A.M.

Alors que Riyad Mahrez a récemment fait une bourde au sujet de l’avenir de Fernandinho, le milieu de terrain brésilien n’a pas manqué de répondre à son coéquipier.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Leonardo apprécie le profil de Fernandinho (34 ans) dont le contrat à Manchester City prend fin en juin prochain. Et d’ailleurs le départ du Brésilien semble plus que jamais envisagé comme l’a confié récemment Riyad Mahrez lors d’un quizz avec Benjamin Mendy à Sky Sports . Cela ressemblait d’ailleurs à une gaffe compte tenu du fait que Fernandinho n’a encore rien officialisé bien qu’une prolongation semble de moins en moins envisageable. Et le milieu de terrain a d’ailleurs répondu à l’Algérien au sujet de son avenir.

«Mon avenir ? Demandez à Mahrez»