EXCLU - Mercato - PSG : Leonardo fonce sur Fernandinho !

Publié le 29 décembre 2019 à 8h45 par Alexis Bernard

Leonardo dispose d’une short-list de milieux de terrain et le directeur sportif du PSG vient d’ajouter un profil qu’il apprécie particulièrement.

Leonardo dispose d’une short-list très alléchante au poste de milieu de terrain. Le directeur sportif du PSG souhaite en effet densifier ce secteur de jeu en vue de la saison prochaine. Et pour cela, les profils de Lucas Paqueta (Milan AC), Sandro Tonali (Brescia) ou encore Allan (Naples) sont déjà à l’étude. Et un quatrième vient de les rejoindre, en la personne de… Fernandinho (Manchester City) ! Le Brésilien âgé de 34 ans arrive en fin de contrat au mois de juin prochain. Si des discussions sont en cours pour prolonger son bail, Fernandinho n’aurait pas encore tranché. Et Leonardo souhaite en profiter pour le récupérer, totalement libre. Un super coup éventuel pour Paris…