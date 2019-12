Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de ce chouchou de Leonardo décidé dès janvier ?

Publié le 31 décembre 2019 à 14h30 par A.C.

Si Leonardo souhaite attirer Sandro Tonali au Paris Saint-Germain, il va devoir passer à la vitesse supérieure.

Considéré comme le plus grand talent du football italien actuellement, Sandro Tonali ne manque pas de courtisans. Si l'été dernier son club de Brescia a réussi à résister, tout porte à croire qu'un départ devrait se conclure à la fin de la saison. Leonardo a déjà tenté sa chance lors du dernier mercato estival et n'a pas lâché le morceau, espérant toujours l'attirer au Paris Saint-Germain. Il devrait toutefois faire face à la forte concurrence de la Juventus et de l'Inter, qui semblent déterminés à s'attacher les services de Tonali. Selon nos informations d'ailleurs, le milieu défensif aurait une préférence pour les deux cadors de Serie A, plutôt que pour le PSG.

L'avenir de Tonali décidé dès cet hiver ?