EXCLU - Mercato - PSG : Sandro Tonali a une préférence…

31 décembre 2019

Considéré comme l’un des nouveaux joyaux du football italien, Sandro Tonali est courtisé par le PSG. Mais le milieu de terrain de Brescia a une préférence du côté de la Serie A.

Après avoir déniché Marco Verratti en Serie B, Leonardo est certain d’avoir trouvé un nouveau joyau du football italien en la personne de Sandro Tonali. Impressionnant sous les couleurs de Brescia, le gamin de 19 ans ferait partie des priorités du PSG pour les mois à venir. Mais la concurrence est rude dans ce dossier puisque les géants de Serie A sont bien évidemment de la partie. L’Inter Milan et la Juventus notamment. Et selon nos informations, ce sont vers ces deux clubs que Sandro Tonali souhaite se tourner. Suffisant pour voir le PSG distancé ? Clairement, Paris ne fait pas partie de la préférence du joueur. Tout comme Verratti, en 2011, lorsqu’il évoluait à Pescara et se voyait déjà rejoindre la Juventus Turin…