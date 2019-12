Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Top 3 des plus gros échecs du recrutement estival !

Publié le 31 décembre 2019

L'été dernier, Leonardo a fait son grand retour au PSG et a réalisé un excellent mercato, qui aurait toutefois pu être encore meilleur sans certains échecs connus par le club de la capitale...

Gueye, Herrera, Sarabia, Icardi, Navas... Leonardo n'a pas fait semblant pour son grand retour au PSG. L'Italo-brésilien a mené d'une main de maître le mercato estival et les premiers résultats lui donnent raison puisque le club de la capitale a réalisé une première partie de saison quasi parfaite sur le plan des résultats. Néanmoins, Thomas Tuchel aurait pu disposer d'un effectif bien différent si le PSG n'avait pas connu un échec dans certains dossiers.

De Jong, Allan, Dybala : trois dossiers bien différents

Par exemple, comme oublier le feuilleton Matthijs de Ligt, qui a animé une bonne partie du printemps. Avant l'ouverture du mercato estival, son départ de l'Ajax Amsterdam était déjà attendu, et trois clubs étaient clairement favoris : le PSG, le FC Barcelone et la Juventus. Si le Barça ne semblaient pas avoir les moyens, le PSG aurait de son côté pu faire une affaire, telle était en tout cas la volonté d'Antero Henrique, ancien directeur sportif parisien. Mais dès le retour Leonardo à la tête du secteur sportif du PSG, le dossier De Ligt semblait dans une impasse puisque l'Italo-brésilien aurait très vite refusé de répondre aux exigences financières du clan néerlandais. Peu de temps après, Leonardo s'est lancé sur les traces d'Allan, déjà dans le viseur d'Henrique auparavant. Cependant, Leonardo s'est frotté au même problème que son prédécesseur : Aurelio De Laurentiis, président du Napoli qui n'était pas vendeur. Enfin, le PSG a également tenté de faire venir Paulo Dybala dans les derniers jours du mercato estival compte tenu de l'avenir incertain de Neymar. Finalement, aucun accord n'a été trouvé dans ce dossier, et Leonardo a décidé de profiter de la situation compliquée de Mauro Icardi à l'Inter Milan pour réaliser un coup de maître. Trois échecs qui sont peut-être une bonne nouvelle pour le PSG lorsqu'on voit les résultats du moment...