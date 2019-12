Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi voudrait faire un coup XXL avec... Zinedine Zidane !

Publié le 30 décembre 2019 à 18h45 par B.C.

Malgré un contrat qui le lie au PSG jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel n'est pas encore assuré de disputer une troisième saison dans la capitale française. Et en cas de départ, Nasser Al-Khelaïfi verrait les choses en grand...

Thomas Tuchel jouera très probablement son poste dans les prochaines semaines. En effet, il semble difficile d'imager l'Allemand à la tête du PSG pour une troisième année consécutive si le club parisien ne parvient pas à passer un cap en Ligue des Champions, et cela commencera donc par le Borussia Dortmund en février prochain. Et en cas de nouvelle catastrophe industrielle, le Qatar aurait un rêve...

Zidane, le rêve caché du PSG ?