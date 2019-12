Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Quel avenir pour Paul Pogba ?

Publié le 30 décembre 2019 à 2h00 par G.d.S.S.

Depuis l’été dernier, Paul Pogba est annoncé proche d’un départ de Manchester United en direction du Real Madrid. Et la tendance n’a pas évolué dans ce dossier…

Ce n’est plus un secret pour personne, Zinedine Zidane rêve d’avoir Paul Pogba dans ses rangs au Real Madrid, et l’inverse serait aussi vrai dans l’esprit du milieu de terrain français de Manchester United. L’été dernier déjà, Pogba semblait déterminé à rallier le club merengue , mais l’opération avait capoté sur le plan financier. Six mois plus tard, la détermination du Real Madrid serait toujours aussi forte pour le joueur de Manchester United.

Pogba déjà promis au Real ?

Comme Le 10 Sport vous l’a d’ailleurs révélé en exclusivité le 24 décembre, un rendez-vous au sommet était prévu en cette fin d’année entre les dirigeants de Manchester United et l’agent Alain Migliaccio, qui a pour objectif de faire avancer les négociations avec le Real Madrid. En clair, Paul Pogba devrait finir par rallier la capitale espagnole tôt ou tard.