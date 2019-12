Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme danger pour Zidane sur la piste Haaland !

Publié le 29 décembre 2019 à 13h30 par J.-G.D.

Alors que le Juventus serait en concurrence avec le Real Madrid et Manchester United pour Erling Braut Haaland, les Turinois feraient du buteur de Salzbourg une priorité en attaque.

Grande révélation depuis le début de saison, Erling Braut Haaland impressionne. Ses huit réalisations en Champions League parlent clairement à sa faveur. Le jeune attaquant du Red Bull Salzbourg (19 ans) n’échapperait pas aux convoitises de trois écuries européennes : Real Madrid, Manchester United, Juventus. Agent de l’international norvégien, Mino Raiola pourrait ainsi faciliter l’arrivée de son client chez le Champion d’Italie. Tous les chemins mèneraient donc à Turin pour Haaland...

Haaland, cible prioritaire de la Juventus ?