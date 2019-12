Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme coup préparé par Zidane cet hiver ? La réponse

Publié le 29 décembre 2019 à 10h30 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane aurait craqué pour Fabian Ruiz, une arrivée du milieu de terrain cet hiver semble impossible. Explications.

Fort de ses prestations convaincantes sous le maillot du Napoli, Fabian Ruiz se retrouverait aujourd'hui pisté par le Real Madrid de Zinedine Zidane. L'international espagnol serait d'ailleurs emballé par cet intérêt, au point de ne pas donner suite aux propositions d'Aurelio De Laurentiis pour une prolongation au Napoli. Il faut dire que la situation du club italien ces dernières semaines est délicate, et qu'aucun joueur ne semblait assuré de rester du côté du San Paolo, mais la situation aurait évolué.

Pas de Fabian Ruiz cet hiver