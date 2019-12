Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos, Verratti... Leonardo prépare l’avenir !

Publié le 30 décembre 2019 à 17h45 par T.M.

De retour aux commandes au PSG, Leonardo veut remettre le projet sur les bons rails. Cela sent actuellement très bon et pour cela, le directeur sportif a l’intention de s’appuyer sur une colonne vertébrale très claire pour l’avenir…

Ces dernières saisons, cela a été très compliqué pour le PSG, en particulier en Ligue des Champions. Pour remédier à cela, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire revenir Leonardo, qui avait lancé le projet QSI. Le Brésilien a donc retrouvé son poste de directeur sportif et a réalisé un remarquable mercato estival, renforçant considérablement l’effectif de Thomas Tuchel, tout en réussissant à conserver Neymar. L’objectif est désormais de rebâtir un projet solide sur le long terme et cela passe par la construction d’une colonne vertébrale solide en conservant les cadres actuels de l’effectif.

Verratti et Marquinhos, les nouvelles figures du projet QSI !

A quoi ressemblera le PSG de demain ? Leonardo semble avoir une idée précise de la question. Avec la carrière de Thiago Silva qui se rapproche de la fin, c’est Marquinhos qui devrait devenir le prochain patron de la défense. Et si rien n’est encore officiel, la prolongation du Brésilien semble en très bonne voie. Un nouveau contrat que Marco Verratti a lui déjà signé. Désormais, l’Italien est lié jusqu’en 2024 et le principal intéressé l’a reconnu, il n’aurait pas de mal à terminer sa carrière au PSG. Avec Marquinhos et Verratti, le club de la capitale connaît donc deux de ses principales pièces maitresses pour l’avenir.