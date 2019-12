Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente fracassante déjà programmée ?

Publié le 31 décembre 2019 à 11h30 par A.M.

Bien que sa première partie de saison ait été tronquée par sa blessure à la cheville, Florian Thauvin ne manquerait toujours pas de courtisans. A tel point qu'Andoni Zubizarreta serait confiant pour sa vente l'été prochain.

L'été dernier, alors que l'Olympique de Marseille avait besoin de vendre, Florian Thauvin était en première ligne compte tenu du fait que le Champion du monde possède la valeur marchande la plus importante de l'effectif. Toutefois, malgré un intérêt de Valence et quelques touches en Serie A, aucune offre concrète n'est arrivée dans les bureaux de la Commanderie. Résultat, l'ancien Bastiais n'a pas bougé et s'est même blessé à la cheville ce qui l'a poussé à rater toute la première partie de saison. Malgré tout, Andoni Zubizarreta serait très confiant en coulisse.

Zubizarreta confiant pour la vente de Thauvin ?