Mercato : Real Madrid, PSG... Quel cador européen sera le plus actif cet hiver ?

Publié le 31 décembre 2019 à 8h00 par La rédaction

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques heures et plusieurs cadors européens nous reservent des surprises. Selon vous, lequel sera le plus actif ? C'est notre sondage du jour !

Ce 1er janvier donnera le top départ à un très long mois de janvier. Le marché hivernal va en effet ouvrir ses portes et c'est l'occasion pour les clubs européens de frapper quelques coups intéressants. Certains observateurs expliquent que cette session de transfert n'est destinée qu'aux ajustements, pour les clubs qui ont commis des erreurs au cours de l'été. Ces années les ont toutefois fait mentir ! En 2018, le FC Barcelone dépensait pas moins de 160M€ pour Philippe Coutinho, tandis que Manchester City s'offrait Aymeric Laporte pour 65M€ et Liverpool réalisait l'incroyable coup Virgil van Dijk, pour 84M€. La saison dernière il y a également eu des gros transferts à ce moment de l'année comme l'accord trouvé entre l'Ajax Amsterdam et le FC Barcelone pour Frenkie De Jong à 75M€, mais également l'arrivée de Leandro Paredes au Paris Saint-Germain pour 47M€ ou encore l'acquisition de Christian Pulisic par Chelsea pour 64M€. Ce mois de janvier pourrait donc également nous réserver quelques surprises...

L'hiver s'annonce chaud !

Leonardo travaille sur plusieurs pistes pour renforcer le Paris Saint-Germain, avec Allan du Napoli, Emre Can et Mattia De Sciglio de la Juventus, ou encore Lucas Paqueta du Milan AC. En Espagne les choses devraient également bouger, puisque le Real Madrid souhaiterait frapper un gros coup en attaque ou au milieu de terrain. L'Atlético de Madrid pourrait lui se tourner vers Edinson Cavani ou Paco Alcacér, tandis que le FC Barcelone pourrait décider de passer à l'action, avec les départs probables d'Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Jean-Clair Todibo. La renaissance de l'Inter va pousser la Juventus à bouger cet hiver, avec la recherche d'un ailier supplémentaire. Antonio Conte pourrait lui voir Arturo Vidal le rejoindre à l'Inter, tout comme Faouzi Ghoulam. Le Bayern Munich continue sa mue et certains médias allemands annoncent déjà une grosse offre pour Leroy Sané de Manchester United, alors que le Borussia Dortmund a déjà surpris tout le monde en s'attachant les services d'Erling Braut Haaland, la sensation de cette première partie de saison. Comme souvent, c'est l'Angleterre qui pourrait nous réserver les plus grosses surprises. Liverpool et Manchester City ont beaucoup d'argent à investir, tandis que Manchester United souhaiterait offrir plusieurs renforts de taille à Olé Gunnar Solskjær. Il ne faut pas non plus oublier Arsenal, Chelsea et Tottenham... à moins que vous n'ayez une autre suggestion !



Alors, quel cador européen sera le plus actif cet hiver selon vous ?